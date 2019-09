FOTO Rimini, vasto incendio nella zona industriale, fiamme in un capannone

Cronaca

Rimini

22 Settembre 2019

Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto.

Un incendio è scoppiato, per cause ancora da accertare, in un magazzino in zona artigianale a Rimini, in via Maria Giudice. L’azienda lavora pellami. Le fiamme si sono generate nello stabile velocemente verso le 9 di questa mattina (domenica 22 settembre). Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco con 15 unità e 5 automezzi. Appena arrivati, il capannone era totalmente avvolto dalle fiamme pertanto i pompieri hanno provveduto ad evacuare le persone occupanti l'appartamento soprastante, 3 adulti e 2 bambini piccoli, e iniziare le pratiche di spegnimento con acqua e liquido schiumogeno. L’intervento è stato particolarmente complicato vista la presenza di rifiuti speciali e bombole di GPL. L’intervento attualmente in corso. Agli abitanti della zona è stato raccomandato di chiudere porte e finestre a causa del fumo sprigionato dallo stabile. Al fine di accertare le cause dell'incendio è intervenuto anche il Niat (Nucleo Investigativo Anticendio Territoriale) della Direzione regionale dei vigili del fuoco dell'Emilia Romagna. Sul posto ilpersonale della Polizia di Stato.