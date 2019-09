Calcio C, mister Cioffi ha visto un bel Rimini: 'Personalità e determinazione, la squadra mi è piaciuta molto'

Sport

Rimini

| 21:24 - 21 Settembre 2019

Il tecnico del Rimini Renato Cioffi.



Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Rimini: dopo il ko a Vicenza ecco quello di Carpi che in rimonta ha piegato i biancorossi dopo la bella rete di Silvestro. Nel dopo partita del Cabassi il tecnico Renato Cioffi in una dichiarazione sul sito del club dichiara: "Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Hanno giocato con personalità e determinazione, prendendo subito in mano il pallino del gioco contro un avversario costruito per traguardi ambiziosi - sono le parole del tecnico - . La squadra mi è piaciuta molto, anche con i tre under in campo ha fatto molto bene e questo mi fa molto piacere perché significa che posso contare su tutti i ragazzi che ho a disposizione. Non voglio parlare dell’arbitraggio, gli episodi li hanno visti tutti. Ciò che mi conforta è che abbiamo fatto un passo avanti importante, anche se purtroppo non in termini di risultato, rispetto a Vicenza e per questo devo fare i complimenti alla squadra. Se andremo avanti su questa strada e con questo spirito sono convinto ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.