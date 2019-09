Moto, CIV al Mugello: Pirro vince, è ad un passo dal titolo in Superbike

Sport

Rimini

| 21:13 - 21 Settembre 2019

Miche Pirro in piega.



Arrivi in volata, finali thrilling e un titolo, quello SBK, sempre più vicino. Il sabato del 5° Round ELF CIV al Mugello ha regalato emozioni a non finire, a cominciare da quella SBK dove Michele Pirro ha fatto un passo consistente verso il titolo nonostante la tenacia di Lorenzo Savadori. L’alfiere Ducati Barni Racing ha trionfato in pista al Mugello, in una gara che ha visto il pilota Aprilia Nuova M2 Racing condurre in testa per parecchi giri, salvo poi arrendersi al ritorno del tester Ducati, che grazie alla 7° vittoria in questo ELF CIV SBK 2019 conquista punti preziosi in ottica campionato. La classifica vede infatti Pirro in vetta con 215 davanti a Savadori con 148 p. e Cavalieri a 102, con quest’ultimo bravo a chiudere a podio anche oggi in gara con la Ducati del Team Motocorsa.



Finale rocambolesco in Moto3, con la gara interrotta a due giri dalla fine per bandiera rossa esposta a causa di una caduta che ha visto coinvolti diversi piloti. La classifica finale è stata aggiornata al giro precedente all’esposizione della rossa. Successivamente la suddetta classifica è stata nuovamente rivista in quanto i piloti n. 23 (Bartolini), 24 (Taccini), 67 (Surra), 77 (Fusco) e 111 (Zannoni) sono stati squalificati come da provvedimento n° 63/19 perché risultati non attivi, ovvero non rientrati in pit lane con il proprio mezzo con il motore in moto oppure a spinta entro 5 minuti dall’esposizione della rossa. La classifica finale di gara1 Moto3 del 5° Round ELF CIV vede quindi Kofler (Team M&M KTM) primo seguito da Vejer (Speed Up Junior Team) con Kelso (Team Leopard Junior Italia Honda) terzo. La classifica di campionato recita Spinelli (6° in gara) in vetta con 144 p. seguito da Zannoni a 121 p. con Surra a 114



Duello d’altri tempi in SS600. Testa a testa emozionante che ha visto Davide Stirpe e Lorenzo Gabellini contendersi la vittoria fino all’ultimo centimetro. Alla fine è stata la tenacia del pilota MV Agusta Extreme Racing Bardhal a trionfare sul rivale per soli 19 millesimi, con Stirpe che dopo la pole torna quindi alla vittoria, dimostrando di essere in un buon momento di forma. Gran rimonta di Lorenzo Gabellini (Yamaha Gomma Racing), che scattando dall’ottava casella ha messo in mostra una notevole progressione. Terzo posto per Luca Ottaviani (SGM Tecnic Marinelli Team Yamaha) con Roccoli (Team Rosso e Nero Yamaha) in quarta posizione. In classifica generale Gabellini è primo con 174 p. davanti a Roccoli con 139 p. e Manfredi a 127 p. assente al Mugello perché impegnato al Mondiale Endurance.

Anche la SS300 è stata in pieno stile “Mugello”, con una volata di gruppo nella quale a dare il giusto strappo finale è stato Thomas Brianti. Il pilota Kawasaki Prodina Ircos ha trionfato davanti all’alfiere ParkinGo Kawasaki, l’australiano Tom Edwards, con Matteo Bertè (Yamaha PROGP) a chiudere il podio. In classifica generale Rovelli (6° in gara) è leader con 124,5 p. su Brianti 121 p. con Vocino (4° in gara) a 106 p.