I cori dal mondo si preparano al gran finale al Teatro Galli

Rimini

| 15:01 - 21 Settembre 2019

Krasnoyarsk City Children's Choir..

Chi ha camminato a Rimini, in questi giorni, non ha potuto non imbattersi nei tanti, tantissimi giovani coristi in abiti sgargianti e tradizionali che si aggiravano festosi per le vie del centro storico. E subito dopo ha potuto ascoltare i gorgheggi delle numerose formazioni che da giovedì 19 settembre han dato gioiosamente vita al Tredicesimo Concorso Corale Internazionale ‘Città di Rimini’.

L'evento è di notevole rilievo culturale: i 18 cori che partecipano al Concorso Internazionale si fanno interpreti e sostenitori delle tradizioni musicali del proprio Paese e portano con sé le loro esperienze musicali e culturali.

Le formazioni musicali che han preso parte al Concorso 2019 (quattro categorie) provengono da Ungheria, Slovacchia, Polonia, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Lettonia, Ucraina, Angola ed Indonesia.

La formazione dell'Angola è alla sua prima partecipazione assoluta al Concorso riminese.



Dopo l'esordio di Giovedì 19 Settembre con la categoria Musica Sacra, presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi, e i Concerti dei Cori partecipanti (tutti ad ingresso gratuito) nelle serate di Giovedì 19, Venerdì 20, e Sabato 21 Settembre, al Teatro degli Atti, il Concorso è proseguito presso il Teatro degli Atti. Quattro le categorie in gara: Categoria A: Cori a Voci Pari, Maschili o Femminili e Categoria D: Cori con repertorio Popolare, Gospel o Spiritual; Categoria C: Cori a voci bianche o giovanili; Categoria B: Cori a Voci Miste. Inoltre, Sabato 21 Settembre, alle ore 16,30 i cori hanno animato la Messa alla Chiesa di Sant’Agostino, a Rimini, sotto la direzione di Andrea Angelini.



Adesso tutto è pronto per il gran finale.

La manifestazione si concluderà infatti domenica 22 Settembre al Teatro Galli alle ore 21 con la proclamazione del vincitore del Gran Premio nell’ambito del Concerto dei Vincitori delle diverse categorie.

L'ingresso al concerto e alle premiazioni è gratuito.

Il Concorso Corale Internazionale presenta al pubblico le caratteristiche e le diversità di ogni gruppo e repertorio, nell’ottica di un arricchimento culturale, sociale ed umano.

Il Direttore Artistico della Manifestazione è Andrea Angelini.

I Componenti della giuria sono Peter Phillips (Presidente, Regno Unito), Fabio Pecci (Italia), Ban Sheng Toh (Singapore), Hirvo Surva (Estonia) e David Slater (Australia).



Il Concorso Corale Internazionale gode della collaborazione e del patrocinio del Comune di Rimini, oltre a quelli di Regione Emilia-Romagna e Parlamento Europeo.