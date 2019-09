Riccione, al via l’anno scolastico per nidi e scuole dell’infanzia: sopralluoghi del vicesindaco Galli e assessore Battarra

Attualità

Riccione

| 11:28 - 21 Settembre 2019

L'assessore Battarra e il vicesindaco Galli.

Ultimi sopralluoghi dell’amministrazione comunale nei plessi scolastici prima dell’avvio dell’anno scolastico per i più piccoli. Dopo l’ingresso in classe, avvenuto il 16 settembre per gli scolari più grandi, lunedì 23 settembre sarà la volta dei bimbi dei nidi e scuole dell'infanzia comunali e private.

Il vicesindaco Laura Galli e l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra hanno voluto verificare personalmente l’adeguamento degli edifici, a partire dai giardini e dai giochi, e di tutte quelle migliorie apportate durante la stagione estiva quando le scuole sono chiuse. Per l’amministrazione comunale le scuole sono una priorità, tanto che la cura e l’accoglimento delle segnalazioni provenienti dal personale scolastico e dalle famiglie sono di primaria importanza.

“Sarà l’inizio di un nuovo anno - afferma il vicesindaco Laura Galli - che tiene conto di interventi minuziosi e più sostanziali eseguiti durante l’estate, a seconda delle esigenze, per consentire di trascorrere ai nostri piccoli cittadini giornate educative in ambienti sicuri e accoglienti”.

Per l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra “L’amministrazione è sempre attenta ad accogliere proposte e sensibilità di coloro che contribuiscono al fondamentale percorso educativo dei bambini, a partire dalla più tenera età. Auguri dunque per un anno proficuo, sereno e istruttivo assieme ai propri compagni, agli educatori, agli ausiliari e al personale tutto. Il processo educativo, se svolto in buona compagnia, è un viaggio che diventa più piacevole per tutti, ciascuno secondo i propri ruoli e competenze. Amministrazione, genitori e personale scolastico insieme possono garantire uno splendido percorso educativo ai nostri bambini. Buon viaggio in questo nuovo anno scolastico!”