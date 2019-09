Investimento sui binari, sospeso il traffico nella tratta Bologna-Ancona. Morta una donna

Cronaca

Rimini

| 10:13 - 21 Settembre 2019

Morta una donna, dai primi accertamenti sarebbe suicidio.

Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per l'investimento di una persona sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forl) avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Sul posto presente l'autorit giudiziaria per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni: si registrano al momento cancellazioni, anche parziali, di regionali, e ritardi di almeno due ore e mezzo per alcuni convogli, sia regionali sia Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce.





AGGIORNAMENTO. La persona investita è una donna, deceduta nell'impatto con un treno merci. Sul posto la Polizia di Cesena. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un suicidio.

Dalle 9.36 la circolazione risulta in graduale ripresa con un allungamento dei tempi di percorrenza fino a tre ore e 20 minuti per i treni in viaggio.