San Giovanni, partita benefica e pulizia del parco per la giornata del dono 2019

| 19:49 - 20 Settembre 2019

Le squadre in campo per l'edizione 2018 del giorno del dono.

L'Istituto Italiano della donazione ha lavorato affinché venisse istituito, a livello nazionale, con un apposito articolo di legge, il giorno del dono, con lo scopo di dare meritata visibilità al tema del dono in tutte le sue forme. La prima volta in cui è stato celebrato è stato il 4 ottebre 2015, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. Da 4 anni, dal 2016, San Giovanni in Marignano aderisce all'iniziativa, festeggiando in una giornata il contributo che l’associazionismo e la rete del volontariato offrono alla comunità. La giornata del dono 2019 è prevista per sabato 28 settembre: alle 9 "Puliamo il mondo" al parco Gaibarella, alle 16 la partita di calcio tra rappresentanti del Comune e delle associazioni del territorio. Per la giornata del dono è prevista una raccolta fondi di beneficenza a favore della Mondo Donna onlus e per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la casa-rifugio del Distretto di Riccione, che supporta donne e minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere. La raccolta fondi proseguirà domenica 29 settembre in occasione di un'amichevole della Consolini Volley.