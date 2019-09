Pericolosa banda di trafficanti di droga sgominata, avevano anche armi da guerra

Cronaca

Milano

| 17:47 - 20 Settembre 2019

L'eroina sequestrata.

Una banda di trafficanti di droga è stata sgominata dalla Polizia di Stato. Nella mattinata di venerdì 20 settembre sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare nei confronti di sette albanesi e un italiano, accusati di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Le indagini, coordinate dalla procura di Como e svolte dalla Squadra mobile di Milano, hanno portato gli investigatori a individuare un giro di detenzione e traffico di grandi quantità di cocaina ed eroina, oltre alla detenzione di varie armi, tra cui anche alcune da guerra. Gli indagati appartengono quasi tutti a due famiglie albanesi già note alle forze dell'ordine per altre vicende criminali. L'eroina, importata dall'Olanda, veniva spacciata non solo nelle province di Como, Monza Brianza, Milano e Varese, ma anche in Provincia di Rimini.