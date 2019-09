Riccione: recepita legge sui Condhotel e no agli aumenti degli oneri di costruzione

Attualità

Riccione

| 13:08 - 20 Settembre 2019

Condhotel (foto di repertorio)..

Condhotel,oneri di costruzione e sociale sono tra gli argomenti oggetto dei lavori del Consiglio Comunale di Riccione nella seduta del 19 settembre. Dopo l’approvazione del Regolamento per la disciplina della case famiglia per anziani e disabili adulti per i Comuni del Distretto di Riccione, la seduta è proseguita con la delibera di recepimento della legge regionale 23 aprile 2019 relativa alla “ disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale, luglio 2014, sulla disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”.



Una formula, quella di combinare la camere degli hotel ad una ricettività di tipo residenziale, che va nella direzione di riqualificazione avviata dall’amministrazione comunale con le recenti varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio, consentendo in tempi celeri di riqualificare gli alberghi in termini di sicurezza, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.



A seguire all’ordine del giorno “ La nuova disciplina del contributo di costruzione a seguito del recepimento della delibera legislativa m.186/2018 della Regione Emilia Romagna”. Secondo un preciso indirizzo politico volto a calmierare gli aumenti previsti dalla Regione degli oneri nei settori del residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, direzionale e produttivo e condiviso peraltro, con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, l’amministrazione ha stabilito di non aumentare gli oneri di costruzione con il preciso obiettivo di proseguire nel percorso di riqualificazione e rigenerazione avviato da tempo dall’Amministrazione sul territorio comunale. A questo proposito il 1° ottobre 2019 entrerà in vigore la nuova disciplina regionale di fronte alla quale i Comuni hanno la facoltà di rivedere al ribasso gli oneri, in termini percentuali all’interno di griglie definite o di lasciare i valori inalterati e, automaticamente, soggetti ai nuovi parametri stabiliti in delibera.



Il primo punto all’ordine del giorno (Disciplina delle legge regionale sui condhotel) è stata approvata con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, contrari i gruppi di minoranza. Il secondo e ultimo punto (disciplina sui contributi di costruzione) è stato approvato dalla maggioranza,contrario il PD, astenuti Movimento Cinque Stelle e Patto Civico.