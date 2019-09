Operaio cade dal tetto e precipita per dieci metri: tragica morte sul lavoro

Cronaca

Rimini

| 13:03 - 20 Settembre 2019

Elisoccorso (foto di repertorio).

Un 38enne di Rimini ha perso tragicamente la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Lugo, intorno alle 10 di venerdì 20 settembre. L'uomo stava lavorando sul tetto di un'azienda in via Lanfranco Gessi, nella zona industriale della cittadina ravennate, quando è precipitato nel vuoto, per una decina di metri. Fatale, secondo i primi accertamenti, il cedimento del lucernario sul quale l'operaio aveva appoggiato il piede. Il 38enne si trovava sul posto, per conto della propria ditta, esterna rispetto all'azienda che svolge la propria attività nell'immobile, per un'operazione di bonifica del tetto dall'amianto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale del 118, che ha allertato anche l'eliambulanza, ma il riminese è deceduto tragicamente nella caduta.