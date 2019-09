Sport in fiera a San Marino, c'è anche la sfida per eleggere il ragazzo e la ragazza più veloce

Sport

Repubblica San Marino

20 Settembre 2019

Sportinfiera a San Marino.

Puntuale, con l’inizio del nuovo anno scolastico, torna Sportinfiera, la rassegna multidisciplinare sportiva, organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, che ogni anno richiama miglia di giovani e meno giovani.



L’edizione 2019 è in programma sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 9:00 alle 18:30, nel centro sportivo di Serravalle.



Confermati gli ingredienti tradizionali, quelli che da anni decretano il successo della manifestazione che mette in vetrina la variegata offerta sportiva della Repubblica attraverso prove gratuite, gare, giochi ed esibizioni.



Confermato anche il Giocosport, la divertente iniziativa che coinvolge i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie in un percorso di giochi e sfide proposte da 18 Federazioni Sammarinesi. I giovani visitatori affronteranno prove particolari di volley, basket, bowling, ippica, tiro a segno, tennis, beach tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, scacchi, ginnastica, arti marziali, bocce, baseball, judo, calcio, golf, rugby e atletica leggera. Coloro che riusciranno a completare il tour sportivo, collezionando i vari timbri, riceveranno in regalo una bella e utile borraccia in metallo. Il Cons, infatti, ha varato quest’anno una campagna di sensibilizzazione per la lotta all’utilizzo della plastica e per incentivare la raccolta differenziata, al fine di salvaguardare la salute del territorio.



L’edizione 2019 di Sportinfiera prenderà il via domani mattina (sabato 21 settembre), alle 9:00, con l’apertura al San Marino Stadium che, alla presenza dei vertici del Cons e del Segretario di Stato all’Istruzione e Sport Marco Podeschi, vedrà coinvolti gli alunni delle scuole medie.



Al termine della cerimonia, ci sarà anche quest’anno il Giocoatletica, che vedrà le classi prime medie di Serravalle e Fonte dell’Ovo sfidarsi in divertenti prove che hanno come ingrediente principale la regina di tutti gli sport, con staffetta ad ostacoli finale che decreterà i vincitori.



Confermata anche la sfida per eleggere “il ragazzo e la ragazza più veloci di San Marino”, che vedrà i giovani impegnati sulla distanza dei 60 m e, naturalmente, la corsa campestre, grande classico della manifestazione, in programma domenica mattina, con partenza alle ore 10:30 dalla pista del San Marino Stadium. La partecipazione (iscrizioni sul luogo prima della partenza) è aperta a tutti: adulti e bambini potranno cimentarsi in un percorso, assolutamente accessibile, tra i pini marittimi che circondano l’area del Multieventi. Lo stesso percorso, poi, nel pomeriggio farà da sfondo alla gara di mountain bike.



A concludere la due giorni di sport, domenica pomeriggio alle 18, si svolgeranno le premiazioni sul palco allestito nel piazzale del Multieventi, lo stesso che ospiterà le esibizioni proposte dalle varie Federazioni. Nelle due giornate l’ingresso alla piscina del Multieventi sarà gratuito.