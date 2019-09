Il folle viaggio delle utilitarie degli 70, 80 e 90: arriva a Cattolica la "Spaghetti Raid"

Eventi

Cattolica

| 11:25 - 20 Settembre 2019

La Fiat 126.

Torna anche quest’anno in Romagna la Spaghetti Raid, il viaggio tra le strade d’Italia a bordo di piccole utilitarie e furgoncini del passato.

"Maggioloni", "Panda", "126", "127", "Mini", "128", "2 CV" e "500", sono solo alcune delle auto che tutti abbiamo guidato negli anni 70’, 80’ e 90’ che partecipano all’Italian Road Trip tra le strade dell’Appennino con un solo obiettivo divertirsi e fare divertire.

“350 km a bordo di bolidi o bidoni” è lo slogan dell’evento che ogni anno vede la partecipazione di sempre più equipaggi. Alcuni anche mascherati. “Alla Spaghetti Raid il comune denominatore è la stravaganza: o è strana l’auto o è strano l’equipaggio. – aggiunge l’organizzatore dell’evento Peter G. Criscione - “Are Not Normal Drivers” è il nostra filosofia. Ci sarà sicuramente da divertirsi”.

Oltre 120 gli iscritti provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Serbia e dall’Inghilterra che partiranno dall’ Abetone passando per il Lago di Suviana, Marradi e Rocca San Casciano, tagliando l’Italia fino a San Marino per poi giungere a Cattolica.

La partenza è prevista dall’ Abetone sabato 21 settembre alle 9.00. Dalle 17.00 alle 19.00 è invece l’orario dell’ arrivo a Cattolica.

“L’evento conosciuto come la “mille miglia dei poveri” non è un raduno di auto, non è neppure una gara ma una vera e propria avventura di “scappati di casa” a bordo di queste piccole auto del passato”. Conclude Criscione.

Sono infatti quasi 8 le ore di viaggio, due le categorie: Zio e Nonno.

La Categoria “Zio” è rivolta a chi possiede auto costruite dal 1980 al 1999 non superiori a 1300 cc. Utility car, classiche o furgoncini, dal valore economico contenuto. Mentre per iscriversi nella categoria “Nonno” bisogna essere alla guida di auto costruite prima del 1979 e non superiore a 1500cc. Utility car o furgoncini.

Per chi vuole ammirare e fotografare le utilitarie l’arrivo previsto a Cattolica è tra le 17 e le 19, poi cena e festa grande per tutti i “folli drivers” al Bikini Disco Dinner.