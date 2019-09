Marignanese calcio, una festa per dare il via alla stagione delle giovanili

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:48 - 20 Settembre 2019

Serata di presentazione della Marignanese.

Una serata speciale, una piazza gremita per presentarsi alla città e dare il via ufficiale alla stagione: è andata in scena giovedì sera in piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano la presentazione ufficiale del settore giovanile della Marignanese.

Davanti ad oltre 500 persone la società gialloblu ha fatto sfilare sul palco tutti i suoi giovani atleti dal 2014 al 2001 accompagnati dai rispettivi allenatori e collaboratori.



La serata si è aperta con il saluto del Sindaco Daniele Morelli che ha ribadito l’importante funzione sociale svolta dalla società del Presidente Cervellieri e si è complimentato con tutti i dirigenti e allenatori per il lavoro svolto con i ragazzi. Il Presidente e Domenico Bianchi hanno poi ringraziato tutti i genitori e nonni che hanno dato fiducia alla società in questi anni permettendole di crescere e migliorare sempre più; menzione particolare per i tanti dirigenti e collaboratori che ogni giorno prestano il loro servizio per la Marignanese.



E’ stata poi la volta del neo Direttore Generale Paolo Borioni che ha salutato la piazza ribadendo le linee guida del settore giovanile incentrato su principi sani e lealtà sportiva, con l’educazione e il rispetto delle regole al primo posto.



La parola è poi passata al responsabile tecnico Matteo Ortalli che ha presentato una ad una le varie squadre a partire dai Piccoli Amici del 2013/2014 fino ad arrivare alla Juniores, tutti sul palco tra gli olè e gli applausi del pubblico.



La serata si è conclusa prima con il ringraziamento ai responsabili e agli educatori del Summer sport, il centro estivo della Marignanese che ha appena concluso un’estate da record, poi con la consegna delle chiavi del nuovo pulmino per il trasporto dei ragazzi messo a disposizione dallo sponsor Etichettificio GM.