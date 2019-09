Corsi di lingua italiana e per ottenere la licenza media a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:23 - 20 Settembre 2019

Studenti.

Lunedì 23 settembre, dalle 15.00 alle 20.00, il docente Giuliano Adorno Rocco e la collaboratrice scolastica Rosa Guerra saranno impegnati presso l’aula al piano terra dell’Istituto Comprensivo (via Zeno 21), dove svolgeranno attività di accoglienza per i corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (AALI). Nell’occasione, gli interessati potranno iscriversi a suddetti corsi e al percorso d'istruzione di primo livello finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di 1° grado (ex Licenza Media): entrambi, sono servizi gratuiti promossi a Bellaria Igea Marina dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Rimini.