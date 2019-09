Pedalata solidale a Rimini per la Settimana Europea della Mobilità

Sport

Rimini

| 10:20 - 20 Settembre 2019

In bici in centro storico.

Ultimo atto per Settimana Europea della Mobilità a Rimini promossa dal Comune con la collaborazione di FIAB Rimini (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).



La Settimana quest’anno si concentra sulla sicurezza del camminare e pedalare in città e sui vantaggi che può avere per la salute, l’ambiente e per il risparmio economico. Le città che promuovono tali forme di trasporto attivo risultano meno congestionate e consentono una migliore qualità di vita.



In questo ambito si inserisce l’iniziativa dell’EmporioRimini (“Emporio for Mobility”) che affianca per l’occasione i due soggetti promotori unitamente alla Ciclofficina - Centro Zavatta, con una “pedalata solidale” ovvero una pedalata) non competitiva che si svolgerà su un percorso semplice, prevalentemente pianeggiante di circa otto chilometri su piste ciclabili e strade secondarie, e adatto a tutti.



L’evento si svolgerà nella giornata di sabato 21 settembre e prevede il raduno con la registrazione dei partecipanti alle ore 15 nel piazzale antistante il ponte di Tiberio fino alle ore 16 quando avverrà la partenza che porterà i ciclisti, attraverso strade e parchi cittadini, fino a piazzale Kennedy, dove ci sarà un incontro e il saluto dell’Amministrazione Comunale a tutti i partecipanti. Si arriverà a piazzale Boscovich verso le ore 17.30 e la pedalata si concluderà con un aperitivo al Rockisland.



La quota di partecipazione per gli adulti è di 8€ e comprende assicurazione, gadget e aperitivo e sarà interamente devoluta alle attività dell’EmporioRimini.



Una “call to action” degli organizzatori che invitano tutti a partecipare.