Rimini, non accudisce la moglie malata, condannato 75enne

| 09:12 - 20 Settembre 2019

Avrebbe smesso di occuparsi della moglie malata per dedicarsi ad una nuova relazione. Un 75enne riminese è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione. Dovrà pagare inoltre 30mila euro di multa. I due erano sposati da 25 anni finendo poi per separasi quando lui aveva conosciuto, e poi sposato, un'altra donna. Secondo quanto ricostruito dalla ex moglie e dai figli, il 75enne aveva in diverse occasioni omesso di assiterla, senza darle i farmaci e trattandola anche male. L'uomo nega ogni addebito affermando di aver sempre seguito la ex fino al termine della loro relazione. Quanto gli viene contestato sarebbe nato da un malcontento della famiglia nei suoi confronti per la nuova situazione sentimentale. L'uomo è accusato di maltrattamenti.