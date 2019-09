Rimini, il weekend inizia con il sereno: ma domenica in vista un'altra perturbazione

Attualità

Rimini

| 19:46 - 19 Settembre 2019

Ponte di Tiberio (PH Giuseppe Napoli).

Dopo la perturbazione che ha colpito il riminese nella notte tra mercoledì e giovedì, con altri rovesci intensi nella prima parte di giovedì, tornerà il sereno sul riminese, nella giornata di venerdì e nella prima parte di sabato. Le temperature massime saranno sui 16-17° nelle zone interne, fino a 20° in costa. Domenica più nuvole e nuove piogge nella giornata di domenica.



Previsioni per il weekend a Rimini e provincia



Venerdì 20 Settembre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, sereno per il resto della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in calo, con valori minimi compresi tra +12°C(zone interne) e +16°C (costa) e valori massimi compresi tra +17°C(zone interne) e +20°C (costa).

Venti: moderati da Nord-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 21 Settembre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, nuvolosità in aumento dal pomeriggio per il transito di nuvole alte stratificate.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi tra +12°C(zone interne) e +16°C(costa) e valori massimi compresi tra +16°C(zone interne) e +20°C (costa).

Venti: deboli di Scirocco(Sud-Est), con rinforzi in costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 22 Settembre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: probabilità di rovesci deboli-moderati specie nella seconda parte di giornata.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi tra +11°C(zone interne) e +15°C(costa) e valori massimi compresi tra +15°C(zone interne) e +20°C (costa).

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso, moto ondoso in aumento.

Attendibilità: media.



Linea di TENDENZA: l’inizio di settimana vedrà condizioni instabili e perturbate specie nella giornata di Lunedì 23. Miglioramento della situazione meteorologica da Mercoledì con temperature in ripresa.



