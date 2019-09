Calcio Promozione: 1-1 tra Vis Misano e Bellaria Igea Marina, Pasolini trascina il Torconca

Sport

Rimini

| 19:12 - 22 Settembre 2019

Una fase di gioco tra Vis Misano e Bellaria Igea Marina.

Vis Misano - Bellaria Igea Marina 1-1



VIS MISANO: Sacchi, Politi, Imola, Mussoni (15'st Antonelli), Lepri, Sanchez, Urbinati (12'st Benedetti), Mercuri (39'st Boldrini), Stella (36'st Muccioli), Serafini, Pari (28'st Lunadei).

In panchina: D'Orsi, Fabris, Antonietti, Baravelli, Lunadei.

All. Bucci.

BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Paganelli, Alvisi (31'st Loi), Tebaldi (22'st Vivo), Zanotti, Venturi,, Righini (35'st Aruci), Galassi, Caporali (31'st Marchini.), Zanni, Fusi (39'st Pruccoli).

In panchina: Mignani, Baldini, Valentini, Ceccarelli.

All. Fusi.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Assistenti: Frontali di Lugo e Muratori di Cesena).

RETI: 17'st Benedetti (VM), 34'st Loi

NOTE: Urbinati, Tebaldi, Caporali, Zanni, Politi

CRONACA: La prima occasione da rete e' per il Bellaria con un'insidiosa punizione di Righini che Sacchi smanaccia al 10'. Risponde il Misano attorno al ventesimo di gioco con il tiro al volo di Urbinati che esce di poco a lato e qualche minuto dopo con la bella incornata di Stella che costringe Forastieri alla parata d'istinto. Il Bellaria si rende nuovamente pericoloso al 35' con un corner pericoloso battuto sul primo palo per la spizzata di Zanni che Sacchi spazza senza tanti complimenti. Chiude la prima frazione di gioco il tiro da fuori di Serafini bloccato dall'estremo difensore ospite. Il secondo tempo vede il Misano prendere in mano le redini del match, rendendosi pericoloso già al 5' con il bel cross di Pari sul secondo palo che trova l'accorrente Serafini che stoppa il pallone, salta l'avversario e lascia partire un bel tiro che Forastieri para in due tempi. Al 10' il Misano imbandisce una bella azione palla a terra che porta al tiro da fuori di Pari, out di poco. Il gol e' nell'aria e al 17' Serafini si inventa uno spettacolare filtrante per Benedetti che controlla con il mancino e spiazza il portiere avversario portando in vantaggio il Misano. Il Bellaria accenna una reazione al 25' con un altro corner insidioso, molto simile a quello del primo tempo, che porta alla conclusione di Caporali che da due passi si fa parare il tiro da un attentissimo Sacchi. Due minuti dopo Politi prova a chiuderla direttamente da punizione, ma la sua parabola viene messa in corner da Forastieri in tuffo. Gli sforzi locali vengono vanificati al 35', quando Loi si ritrova a sorpresa il pallone tra i piedi, lascia partire un tiro strozzato che carambola pero' addosso a Mercuri che con il suo tocco sfortunato spiazza Sacchi che non riesce a ritrovare la posizione





Torconca - Russi 3-1



TORCONCA: Hysa, Franca, Franciosi, Ferrani, Musabelliu; Tombari, Ortolani (75' Harrach), Casoli; Pasolini, Birghi, Mani (75' Di Addario).

In panchina: Mancini, Guenci, Averhoff, Picchi, Cugnigni, Zavatta.

All. Vergoni.

RUSSI: Bartolini, Rava, Piras, Fantinelli, Caidi, Zoli; Ferretti (91' Rotondi), Gualandi; Salomone, Bara, Keita (77' Trocossi).

In panchina: Casadio, Bolognesi, Magnani, Bedeschi, Martini, Papa, Nardini.

All. Candeloro.

ARBITRO: Aloise di Lodi (Assistenti: Abiuso di Modena e Tumedei di Forlì).

RETI: 25' Ortolani (T), 30' Gualandi (R), 81' e 85' Pasolini (T).

NOTE: ammoniti Franca, Ferrani, Ferretti, Zoli, Di Addario.





Pietracuta - Gatteo 2-0



PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Masini, Tosi, Lessi, Tomassini A., Golinucci (79’ Fabbri D.), Fabbri Fr., Fratti, Tomassini F.R. (67’ Bruma), Evaristi (95’ Bargelli).

A disp. Balducci, Celli, Fabbri Fe., Moretti, Dellarosa, Santi.

All. Fregnani.

GATTEO: Niang N., Ricci, Bertozzi (84’ Niang M.), Gobbi (89’ Mercuri), Youssoph, Pouye, Comuniello, Guidi (73’ Fabbri M.), Toromanj (51’ Fiori), Camillini, Fancellu.

A disp. Platia, Giunchi, Consalvo, Moscotti, Lasagni. All. Giorgini.



ARBITRO: Torricella di Ravenna.

RETI: Bruma 70’, Fratti 94’.

NOTE: espulso Bargelli al 95’, ammoniti Leardini, Lessi, Fratti, Bertozzi, Gobbi, Youssoph e Pouye.

Novafeltria - Faenza 2-3



NOVAFELTRIA: Batani, Giovanetti (87' Crociani A.), Gori P., Rinaldi, Radi; Narducci, Piva, Balducci; Mezgour, Di Filippo (79' Mahmutaj), Sartini (64' Crociani M.).

In panchina: Cappella, Giovagnoli, Radici, Ceccaroni, Valentini, Morciano.

All. Mugellesi.

FAENZA: Ravagli, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Errani, Venturelli; Montemaggi (74' Lanzoni F.), Missiroli; Cisterni, Lanzoni G. (88' Bertoni), Chiarini (64' Salazar).

In panchina: Tassinari, Franceschini, Roselli, Galatanu, Lanzoni P., Navarro.

All. Moregola.



ARBITRO: Milandri di Cesena (Assistenti: Topo e De Paoli di Cesena).

RETI: 6' Cisterni, 30' Mezgour (N), 47' Montemaggi, 60' Narducci (N), 69' Missiroli.

NOTE: ammoniti Narducci, Cisterni, Missiroli, Bertoni. Angoli: 4-2. Recupero 2'+5'.

Sant'Ermete - Due Emme 1-4



(anticipo di sabato 21 settembre)



SANT'ERMETE: Rossi, Bellanti (75' Bonifazi), Genghini (85' Tosi Brandi), Ciccarelli, Fini, Castiglioni, Marcaccio (55' Contadini), Gacovicaj, Belloni (65' Fuchi), Vukaj, Mancini (62' Molari).

In panchina: Vandi, Censi, Pacaj, Galassi.

All. Pazzini.

DUE EMME: Tatullo, Mambelli, Batani, Montesi, Krastev, Manucci (65' Giordani), Giacobbi (81' Sartini), Carrozzo (70' Balestra), Gregori, Santantonio (65' Cimatti), Yabre.

In panchina: Ceccaroni, Barocci, Donadei, Ariyo, Rossini.

All. Rossi.



ARBITRO: Gherardini di Faenza, assistenti: Melnychuk, Garelli.

RETI: 12' Mancini (SE), 53' Giacobbi, 55' Krastev, 73' Giordani, 85' Gregori

