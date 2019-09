A Rimini i casting per il film ''Ballerina'' di Kristian Gianfreda

Attualità

Rimini

| 16:39 - 19 Settembre 2019

Foto di repertorio.

Due giorni di casting per selezionare attori e attrici per la prossima produzione del regista Kristian Gianfreda, reduce dal successo del film “Solo cose belle” sulla vita nelle case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ha raccolto riconoscimenti e consensi in ambito nazionale e internazionale.

La nuova produzione è un cortometraggio dal titolo “Ballerina” che tratta il tema della prostituzione.



I casting:

I casting si terranno mercoledì 25 settembre e giovedì 26 settembre 2019 al cinema teatro Tiberio di Rimini. I candidati potranno presentarsi (muniti di foto e cv) presso il cinema Tiberio di Rimini in via S. Giuliano 16, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30



Si cercano le seguenti figure:

una bambina di 5-7 anni spigliata davanti alla macchina da presa

un ragazzo 17-20 anni che sappia suonare la chitarra e cantare

2 amici coetanei del ragazzo

3 studentesse 17enni

Operaio 55 enne dall’aria bonaria

Signora 65enne dalla corporatura robusta

un uomo sui 40 anni, corporatura robusta e baffi

Autista 65 enne un po' sovrappeso, faccia buona

5 adolescenti e 2 uomini 40-50 anni come figurazioni

un cagnolino di piccola taglia, addestrato



Si cercano infine comparse e generici di tutte le età.

Inizio riprese a Novembre a Rimini e dintorni.



Chi fosse impossibilitato a presentarsi può scrivere una mail inviando il proprio materiale (foto e cv) a: shortballerina@gmail.com