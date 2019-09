Calcio 1a Cat: Stella - Asar Riccione 1-1. Cicchetti illude, Visani riagguanta il pari

Sport

Rimini

| 18:20 - 22 Settembre 2019

STELLA - ASAR RICCIONE 1-1



STELLA: Temeroli, Grieco (46' Gabellini), Fabbri, Cenci, Cicchetti (46' Siuni), Ronchi, Zamgni (65' Garcia), Lazzaretti, Bellettini (46' Gamberini An.), Greco, Del Prete (65' Gogol).

In panchina: Gentili, Gamberini Al., Della Croce, Bellicchi. All. Boldrini.



ASAR RICCIONE: Mauri, Visani, Bianchini, Vannucci, Abati, Fattori; Angelini (74' Niang), Fantini; Alberto (66' Ciavatta), Marchionna (80' Alvarez Ferrer), Andruccioli.

In panchina: Marcaccini, Guerra, Santinello, Sisti, Santoni. All. Vanni.



ARBITRO: Donati di Cesena.

RETI: 2' Cicchetti (S), 30' Visani (A).

NOTE: Ammoniti: Franchi, Abati, Marchionna, Fattori, Grieco, Cicchetti, Gamberini An., Zamagni.



La prima gara casalinga della Stella, impegnata contro l'Asar Riccione, finisce in parità (1-1). Inizio di gara scoppiettante per i gialloblu di Boldrini che passano in vantggio al 2' con una punizione rasoterra di Cicchetti. E' invece buona la reazione degli ospiti che pressano alti per soffocare le ripartenze dei locali. Al 30' l'Asar guadagna un corner, sugli sviluppi Visani infila Temeroli con un secco rasoterra. La Stella prova a cambiare marcia a inizio ripresa operando ben tre sostituzioni. Le occasioni sono però latitate, fatta eccezione per un salvataggio sulla linea di Vannucci, sul colpo sotto di Gabellini, tutto solo davanti a Mauri dopo una bella combinazione tra Andrea Gamberini e Siuni.