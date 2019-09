Sala riunioni Polfer Rimini intitolata a Francesco Lo Monaco

Attualità

Rimini

| 15:11 - 19 Settembre 2019

Sede della questura in corso d'Augusto.

Si terrà venerdì 20 settembre alle 10.30, alla sezione polizia ferroviaria di Rimini, la cerimonia di intitolazione della sala riunioni all'Assistente capo coordinatore Francesco Lo Monaco, che ha prestato servizio preso la Sezione per 22 anni. "Poliziotto coraggioso e determinato, dotato di carisma ed elevata professionalità tanto da divenire costante punto di riferimento per i superiori e i colleghi", spiega una nota della Polfer, Lo Monaco è deceduto a soli 55 anni nell'aprile 2018 a causa di una grave malattia. Alla cerimonia parteciperà il direttore del Servizio polizia ferroviaria del Ministero dell'Interno Maurizio Improta, già questore della provincia di Rimini e dirigente del Compartimento polizia ferroviaria per l'Emilia-Romagna, l'attuale dirigente Annamaria Santantonio oltre a numerose autorità civili e militari.