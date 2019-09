Calcio giovanile, alla Perla Verde ecco la Scuola Calcio gratuita per i bambini 2011-2015

Sport

Riccione

| 15:05 - 19 Settembre 2019

Nuova iniziativa della società calcistica riccionese Perla Verde.

Oltre alla possibilità per tutto il mese di settembre di allenarsi e conoscere le strutture della società calcistica riccionese per i ragazzi dal 2007 al 2010, la ASD Perla Verde Calcio organizza una nuova iniziativa. E' partita, infatti, una nuova campagna promozionale per venire incontro alle tante difficoltà economiche delle famiglie con lo slogan "Gioca gratis alla Perla Verde" riservata ai bambini

nati dal 2011 al 2015. Essi potranno giocare gratuitamente per tutta la stagione 2019/2020 con solo un piccolo contributo per le spese di tesseramento F.i.g.c. e assicurative. Notevole lo sforzo della società che con questa iniziativa vuole dare modo e opportunità ai bambini e alle famiglie di poter conoscere il gioco del calcio senza l'assillo della quota annuale. Per tutte le info ci si può rivolgere alla segreteria in orari ufficio via Puglia, 12 oppure telefonando al 338/7829511 .