Boccette A2, Rg Impianti Settecrociari e Cayman 32 Taverna Verde al comando

Sport

Rimini

| 13:35 - 19 Settembre 2019

Iniziato il campionato di serie A2.

Ha preso il via la settimana scorsa il 4°campionato regionale di serie A2 con ai nastri di partenza ben 35 squadre alla caccia delle 4 promozioni in serie A1 (due per girone). Nel girone sud da 17 squadre ci sono tutte squadre romagnole. Due squadre al comando a punteggio pieno dopo due giornate, Rg Impianti Settecrociari e Cayman 32 Taverna Verde, seguono al secondo posto distanziate di due punti Bussecchio 1 e 2. Mercoledì 25 settembre di nuovo tutti in campo per la terza giornata.



Tabellini



I Fiori Faenza - Liberio Montaletto 1-5 (p.t. 0-3)



Russo N. e Poli G. vs Fattori P. 40 - 80, Carapia D. vs Bersani V. 66 – 100, Placci R. e Marocchi P. vs Raggi S. e Rocchi L. 66 - 80, Bracchi B. vs De Lorenzi D. 100 - 79, Pambieri C. vs Magnani M. 47 - 100, Liverani S. vs Cicognani C. 87 - 100.

Energia Fluida Riccione - Sport Gatteo 3-3 (p.t. 1-2) Bartoli F. e Piersanti M. vs Amadori A. e Valbonesi R. 81 - 18, Santoro A. vs Mazzarini M. 70 – 100, Lettoli S. e Di Ghionno S. vs Maestri M. e Lombardi M. 79 - 86, Nicolini A. vs Vernocchi V. 107 – 58, Cau P. vs Bianchini G.L. 90 - 101, Iuzzolino A. vs Sorci D. 100 – 68.

Bussecchio 1 Forlì - BranzolinoForlì 4-2 (p.t. 2-1)

Corticchia E. e Sansovini A. vs Angelicchio G. e Orlati A. 61 - 80, Paterna R. vs Casadei G. 100 - 66, Cimatti F. e Bonoli G. vs Samori E. e Petrini E. 80 - 35, Gardini G.P. vs Bagnolini F. 89 - 100, Biagini M. vs Tisselli 100 – 92, Stiptevic M. vs Valbonesi M. 100 – 74



Cayman 32 Taverna Verde Forlì - Pizz. Auriga Paradise Rimini 6-0 (p.t. 3-0)

Catellani G. e Valzania M. vs Decarolis L. e Ciavatta R. 80 - 70, Casadei A. vs Zanotti R. 101- 94, Giordani E. e Baldini L. vs Costantini R.e Zafferani P. 84 - 45 , Dallara S. vs Lisi G.L. 101 - 80, Garavini A. vs Ricci A. 100 – 53, Petrini F. vs Zanotti R. 103 - 89



Taverna Verde 2 Forlì - Sport San Vittore Cesena 2-4 (p.t.1-2)

Tittozzi C. e Ricci R. vs Mazzesi J. e Rossi M. 80 - 75, Foschi W. vs Pezzola C. 85 - 100, Cicognani G. e Bernardini C. vs Magalotti D. e Casadei M.76 - 80, Zanfini V. vs Franceschini L. 101 - 75, Matulli P. vs Caminati C. 87 – 111, Scarpellini A. vs Prati D. 57 - 100



President ParK Ronco - Circ. Auser Fanano Caffè Giglio 4-2 (p.t. 3-0) Tagliaferri S. e Magnani M. vs Clementi P.e Ugolini C. 83 - 75, Collinelli F. vs Di Marco M. 101 - 96, Samori A. e Belluzzo L. vs Lapi A. De Mattei W. 80 - 48, Turci G.L. vs Andruccioli A. 79 – 100, Forcellini G. Vs Colonna F. 101 - 69, Locchi M. vs Borselli M. 80 - 104



Time Out Martorano - RG Impianti Settecrociari 2-4 (p.t. 2-1)

Daltri D. e Calderoni F. vs Casavecchia G.L.82 - 68, Sirri S. vs Ricci A. 84 – 100, Moro R. e Braghittoni A. vs Pavolucci S. 82 - 52, Tumedei M. vs Morgagni G. 82 - 100, Barducci G. vs Borgini M. 70 - 100, Biondi L. vs Brighi D. 22 – 100, Cà Del Vento 3 Bagnacavallo riposo



Santamargherita Bellaria - Bussecchio 2 Forlì 2-4 (p.t. 0-3)

Corbelli Y e Tamburini S. vs Casadei M. e Masotti M. 72 - 80, Belletti R. vs Merloni M. 99 - 100, Vanti L. e Moriconi R. vs Morelli S. e Fabbri C. 61 - 80, Bianchi M. vs Lolli E. 96 - 100, Zamagna M. vs Ferrini F. 101 - 75, Matteini E. vs Ferrini M. 108 – 91.



Classifica

Rg Impianti Settecrociari, Cayman 32 Taverna Verde Forlì punti 6, Bussecchio 2 Forlì e Bussecchio 1 Forlì punti Liberio Montaletto, Brancolino Forlì, Time Out Martorano, Pizz. Auriga Paradise Rimini , Sport San Vittore, President Park Ronco punti 3; Energia Fluida Riccione, Sport Gatteo punti 2; Taverna Verde 2, Circ. Auser Fanano punti 1, Santamargherita, I Fiori Faenza, Ca' Del Vento 3 punti 0.