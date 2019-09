Alessandro Leario tra i migliori 100 chef italiani grazie alle ottime recensioni online

Attualità

Morciano di Romagna

| 13:16 - 19 Settembre 2019

Un importante riconoscimento per la cucina morcianese. Alessandro Lerario, 33 anni, chef del ristorante Controcorrente di Morciano di Romagna, è stato insignito dello Chef Award edizione 2019, network che ogni anno premia i 100 migliori cuochi della Penisola. Lo Chef Award viene assegnato sulla base di una classifica nazionale che tiene conto delle recensioni ricevute online (incluse piattaforme come Tripadvisor e Google ma anche canali riservati ai professionisti del settore) da migliaia di ristoranti italiani. L’obiettivo del progetto è dunque dare importanza ai ristoranti italiani, alla loro cucina, alla loro storia e cultura, basandosi sul parere delle persone che hanno avuto modo di conoscerla e testarla di persona. Nei giorni scorsi la cerimonia di consegna al teatro Lyrick di Assisi. Una grande soddisfazione per Lerario (e per lo staff del Controcorrente) che diventa così ‘ambasciatore’ della cucina morcianese nel resto d’Italia. A lui vanno i complimenti dell’amministrazione comunale.