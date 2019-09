Cacciatore scivola in un canale e si ferisce: soccorsi complicati dal forte temporale

Cronaca

Mercato Saraceno

| 13:08 - 19 Settembre 2019

Uomini del Soccorso Alpino e Speleologico in azione (foto di repertorio).

Il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto giovedì 19 settembre, intorno alle 9.30, per soccorrere un cacciatore scivolato in un canale e rimasto ferito. I fatti sono avvenuti a Mercato Saraceno, località Piovola. Un 74enne di Cesena, a caccia con amici sotto la pioggia, è scivolato in un canale per circa 30 metri, riportando traumi contusivi alle gambe e al busto. Sono stati proprio gli amici ad allertare la macchina dei soccorsi: il personale del 118, i vigili del fuoco di Cesena, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali e il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che ha inviato sul posto la squadra della Valle del Savio. L'intervento di salvataggio è stato difficoltoso a causa del forte temporale: gli elicotteri del 118 e dei Vigili del Fuoco sono dovuti rientrare. Il ferito è stato recuperato, posizionato sulla barella e portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Manifestava infatti anche una lieve ipotermia.