Tamponamento a catena sotto la pioggia, traffico in tilt sulla Consolare Rimini San Marino

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 19 Settembre 2019

L'intervento dei Vigili del Fuoco.

Nella mattinata di giovedì 19 settembre, intorno alle 10.24, si è verificato un tamponamento sulla Consolare Rimini San Marino, all'incrocio con via Barattona. L'incidente ha coinvolto un camion e due automobili: le persone ferite, nessuna in modo grave, sono state affidate alle cure mediche del personale del 118, intervenuto assieme alla Polizia Stradale, che ha provveduto a regolare il traffico, finito in tilt. Due le squadre di Vigili del Fuoco giunte per mettere in sicurezza i mezzi. Probabilmente sono state le condizioni dell'asfalto bagnato a provocare l'incidente, con gli spazi di frenata necessariamente dilatati.