Cronaca

Rimini

| 11:53 - 19 Settembre 2019

Un 40enne riccionese è stato arrestato a Grosseto dai Carabinieri della Perla Verde. L'uomo deve rispondere di continue persecuzioni nei confronti della sua ex compagna. Dopo la denuncia della donna hanno permesso di portare alla luce un quadro indiziario grave. Il 40enne aveva continuamente perseguitato la donna, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita e familiare, facendola vivere in un continuo stato d'ansia. L'uomo si trova ora in carcere a Grosseto.