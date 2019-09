Tempo libero, cosa fare a Rimini e dintorni dal 20 al 22 settembre

Eventi

Rimini

| 15:19 - 19 Settembre 2019

Castel Sismondo.

Le vacanze sono ormai finite con il ritorno a scuola e lavoro, ma gli appuntamenti per lo svago del week-end non mancano, sia in città che in provincia.



IN EVIDENZA. Torna a Rimini "Giardini d'autore". La manifestazione che ogni anno richiama in Riviera i migliori vivaisti d’Italia continua a crescere: tra il Castello e il Teatro Galli sboccia di nuovo il più grande polmone verde temporaneo della città. Il 20, 21 e 22 settembre Giardini d’Autore farà fiorire Castel Sismondo, piazza Malatesta e una serie di spazi in tutta la città, compresa la nuova arena Francesca da Rimini. Maggiori informazioni.



Settantacinque anni dalla Liberazione: Rimini festeggia l’anniversario ed espone al teatro Galli la teca con la medaglia donata dalla famiglia del martire Nicolò. Doppia la commemorazione di sabato mattina. Si inizierà alle 11, al monumento dei caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino, dove saranno posate le corone d’alloro; gli intervenuti quindi si sposteranno a Monte Cieco in via Santa Cristina, per unaseconda deposizione davanti al monumento ai caduti. Venerdì alle 11.30 al Teatro Galli sarà accesa una teca che conterrà le medaglie d’oro a città e tre martiri. Il programma completo.



MUSICA. Dal 19 al 22 Settembre 2019 si svolgerà il Tredicesimo Concorso Corale Internazionale ‘Città di Rimini’. Si tratta di un evento di notevole rilievo culturale, in quanto i 18 cori che parteciperanno si fanno interpreti e sostenitori delle tradizioni musicali del proprio Paese e portano con sé le loro esperienze musicali e culturali. Le formazioni musicali che prenderanno parte al Concorso 2019 (quattro categorie) provengono da Ungheria, Slovacchia, Polonia, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Lettonia, Ucraina, Angola ed Indonesia. Leggi tutto il programma.



TRADIZIONE. Domenica 22 settembre prosegue a Perticara di Novafeltria la “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”. L'iniziativa, giunta alla 33esima edizione, si concluderà il 29 settembre. La Sagra è un appuntamento da leccarsi i baffi, nel quale la Polenta la fa da padrona.



PER LA FAMIGLIA. Parte sabato 21 settembre la nuova programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che a meno di undici mesi dall’inaugurazione ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei cittadini del territorio e dei tanti visitatori di passaggio a Rimini. Da questa settimana le visite guidate tornano al weekend con tour previsti sia la mattina sia il pomeriggio (compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro). Il Calendario e le info per le prenotazioni, link.



Proiezioni mattutine domenicali che si accompagnano alla colazione offerta dal cinema. Ogni Domenica nell’elegante cornice del Cinema Fulgor verrà proposta la visione di splendide pellicole cinematografiche. Le proiezioni di domenica 22 settembre saranno "C'era una volta ad Hollywood di Quentin Tarantino" e "Il Sorpasso di Dino Risi". Orario: dalle ore 10:00 Colazione, dalle ore 10:30 Proiezione. Tariffa d'ingresso: 6 €. I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura: 16:30 fino alle 21:00 tranne luendì dalle 20:00 alle 22:00.



Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Rimini partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: un appuntamento internazionale fisso, caldeggiato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici. Tra le proposte riminesi: la pedalata solidale sabato 21 settembre organizzata da Fiab Rimini – Pedalando e Camminando Onlus, in collaborazione con #emporiorimini (ritrovo: ore 15:00 Ponte di Tiberio - arrivo: ore 18:00 Porto di Rimini). Maggiori informazioni.



MOSTRE. Rimini, mostra scambio bustine di zucchero. Sabato, 21 settembre 2019, dalle ore 9 alle 18 presso l'Hotel Villa Rosa Riviera in Via A. Vespucci n. 71, Rimini si terrà “Sugar On the Beach”, prima mostra scambio bustine di zucchero. Saranno presenti 25 espositori collezionisti. I visitatori potranno conoscere questa collezione così particolare che per pazienza, impegno, ricerca e produzione dei collezionisti stessi riesce a realizzare vere e proprie opere artistiche.



Negli ultimi due weekend di settembre (20-22 e 28-29) , torna a Novafeltria Semplicemente Fotografare Live: oltre sessanta mostre gratuite, presentazioni di libri fotografici, dibattiti, seminari e workshop e, soprattutto, l’incontro diretto con i fotografi in esposizione. Anche per questa sesta edizione, autori e visitatori arriveranno da tutt’Italia e dall’estero. Come di consueto l’intero centro storico di Novafeltria, comune dell’entroterra romagnolo al centro del Montefeltro, verrà attraversato dalla Fotografia trasformandosi nella quinta scenografica delle molte mostre in programma e di tutte le altre attività fotografiche in programma. Tutti i dettagli dell'evento.



Dal 20 al 22 settembre il mondo dell’automobilismo storico internazionale si ritrova per celebrare il mito di Tazio Nuvolari. Auto storiche in mostra, provenienti da tutto il mondo, gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico (sabato 21 intorno alle 18.30) e rimarranno in mostra in piazzale Fellini (dal sabato alla domenica mattina fino all'ora della partenza (ore 7 circa). Maggiori informazioni.



SPORT. Dopo il successo degli ultimi anni, domenica 22 settembre torna la WeFree Run, la corsa podistica non competitiva a sostegno del progetto di prevenzione della comunità. Alla WeFree Run possono partecipare tutti gli amanti della corsa, ma anche chi vorrà fare una semplice passeggiata all’interno del parco. La gara si sviluppa su 12 chilometri, mentre la camminata sarà di 3,5 chilometri, tra le vigne di San Patrignano. Ad animare la mattinata, nel piazzale antistante la cantina, saranno presenti Radio Bruno e Radio Bakery, inoltre tutti i partecipanti esterni avranno la possibilità di pranzare nel salone di San Patrignano e di prendere così parte ad uno dei momenti più emozionanti del vivere comunitario con un menù della domenica che omaggia la tradizione romagnola. Partenza ore 9, ingresso libero fino ai 12 anni. Tariffa 10 € donazione; 25 € compreso il pranzo. Visita il sito.



Partito il conto alla rovescia per la attesa “I love Uso Bim365 2019”, la quinta edizione della kermesse dedicata agli amanti della mountain bike, in programma questo weekend a Bellaria Igea Marina. Si comincia venerdì 20 settembre con la camminata notturna Uso Night Walking. Oltre alle tradizionali competizioni previste tra sabato e domenica, la “Bim24hMtb” e la “Bim6hMtb”, da segnalare anche la Cicloturistica Mareterra, tradizionale appuntamento dell’omonima Associazione: lo scorso anno vi hanno aderito circa 500 ciclisti e rientra per questo 2019 nel circuito dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio come 5° ed ultima tappa. Altra novità di quest’anno, l’introduzione del “Team Lui & Lei” nella gara da 24 ore e la possibilità di accedere a quest’ultima anche dopo la gara da 6 ore. Appuntamento quindi nel fine settimana, presso il quartier generale allestito in zona ex Fornace. Info e iscrizioni.



Domenica 22 settembre va in scena a Cattolica la 12esima edizione della “Festa dello Sport”. Un evento che oramai è una vera e propria tradizione per l'intera città, una straordinaria manifestazione non-stop, aperta a tutti dalle 11,00 alle 18,00. L'area del Parco Le Navi, con ingresso libero e gratuito, si trasformerà ancora una volta in un “Campus dello Sport”, un appuntamento gioioso e condiviso, dedicato a tutte le attività sportive della città ed animato da esibizioni e spettacoli.



Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre si svolgerà l'evento Transitalia Marathon 2019, la manifestazione internazionale di mototurismo Adventouring non competitiva per tutti coloro che fanno della motocicletta un mezzo per esplorare nuove forme di viaggio e di avventura. Il percorso attraversa 6 regioni, per un totale di quasi 900 Km con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni della penisola. Una grande festa del moto turismo unito allo spettacolo del World Rally Raid che prende il via lunedì da piazzale Fellini con l’apertura del Village. Martedì pomeriggio si svolge la cerimonia di apertura, mentre la partenza è prevista dalle ore 8.30 di mercoledì. Per saperne di più visitate il sito ufficiale.