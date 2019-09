Tutele per chi tutela: da giovedì 19 a domenica 21 le giornate di polizia locale e sicurezza urbana a Riccione

Eventi

Riccione

| 21:05 - 18 Settembre 2019

TUTELE PER CHI CI TUTELA: GLI STRUMENTI DEL CODICE DELLA STRADA L’assistenza sanitaria per gli agenti è uno dei temi delle Giornate di Polizia locale e sicurezza urbana



Dal 19 al 21 settembre al Palacongressi di Riccione le giornate di polizia locale e sicurezza urbana, un'occasione per portare alla luce i rischi di una professione svolta a tutela della sicurezza e del benessere pubblico. Attesa anche la partecipazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, che interverrà giovedì mattina all'incontro orgaizzato dall'associazione Polizia locale di Roma.



Sono attesi anche gli interventi del presidente nazionale Pl Ivano Leo, del presidente onorario Elvino Del Bene, del segretario nazionale Domenico Giannetta. Tra i temi ci saranno l'esperienza della terra dei fuochi, la videosorveglianza nello smaltimento illecito dei rifiuti, gli scarichi idrici delle attività economiche, la tracciabilità dei rifiuti.

Gli agenti di polizia municipale possono andare incontro a molte situazioni di rischio durante il servizio. Fenomeni atmosferici e inquinamento, servizi d’ordine, interventi in caso di incidenti, servizi di Tso, continue modifiche normative, espongono gli agenti di polizia a stress emotivi, malattie, infortuni, danni alla persona, errori procedurali. L’integrazione sanitaria e la tutela legale legata all’attività lavorativa rappresentano quindi un settore di particolare interesse per chi svolge un lavoro ad alto rischio come questo.



L’art. 208 del Codice della strada in questo senso è un aiuto alla professione, visto che prevede che parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie possa essere impiegata per misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia municipale.



L’approfondimento sull’art. 208 del Codice della strada è il tema di uno dei workshop organizzato dalla Mutua sanitaria Cesare Pozzo, partecipa il comandante della polizia municipale di Pescara, Carlo Maggitti. Il programma completo qui.