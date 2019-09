Rimini, si allena per l'Ironman in autostrada. Fermato triatleta e multato

Cronaca

Rimini

| 17:39 - 18 Settembre 2019

La bici del triatleta russo.

Allenamento da brivido lungo l'autostrada A14 all'altezza di Rimini. Oggi pomeriggio è stato avvistato un ciclista tra i caselli di Rimini sud e Rimini nord in direzione Bologna che procedeva a velocità sostenuta in corsia di emergenza. L'uomo è stato subito intercettato da una pattuglia della sottosezione Polizia autostradale: si trattava di un cittadino russo trentenne che si stava allenando per la competizione agonistica del fine settimana, la Ironman dell'Emilia-Romagna, ed aveva pensato bene di scegliere un itinerario alternativo per migliorare la preparazione. Scortato dalla pattuglia al casello di Rimini nord per evitare ulteriori pericoli, è stato sanzionato per l'ingresso di veicolo non ammesso in autostrada.