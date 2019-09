Rimoni Calcio, nove reti nel test contro il Bellaria a San Vito: quattro reti di Gerardi, tre di Petrovic

Sport

Rimini

| 17:27 - 18 Settembre 2019

Il difensore Federico Scappi a segno nel test contro il Bellaria a San Vito.





E' terminato con nove reti, e diverse buone indicazioni per mister Renato Cioffi,

il test di metà settimana con il Bellaria Igea Marina - squadra che milita nel campionato di Promozione - mercoledì pomeriggio, sul rettangolo verde di San Vito, il Rimini ha effettuato in preparazione alla trasferta in

programma sabato nella tana del Carpi. Tutti a disposizione del tecnico

biancorosso, compresi Arlotti e Scappi,quest'ultimo tornato subito in campo dopo

la ferita sulla fronte rimediata nel finale del match giocato domenica scorsa a

Vicenza. Nella prima frazione sono andati a segno Silvestro e lo stesso Scappi,

nella ripresa tripletta per Petrovic e poker di Gerardi. Mei due tempi il tecnico Cioffi ha schierato i tre under: Arlotti, Silvestro e Ventola nel primo tempo; Oliana, Cigliano, Lionetti nella ripresa. Possibile che a Carpi o al massimo contro il Gubbio nel turno infrasettimanale del mercoledì successivo, per la prima volta il Rimini schieri tre under. Vedremo.

RIMINI primo tempo (3-5-2): Scotti; Scappi, Ferrani, Nava; Arlotti, Palma,

Candido, Van Ransbeeck, Silvestro; Zamparo, Ventola. All.: Cioffi.

RIMINI secondo tempo (4-3-3): Sala; Finizio, Oliana, Messina, Picascia;

Cigliano, Montanari, Lionetti; Petrovic, Gerardi, Bellante.



LA CENA BENEFICA PER "CRESCERE INSIEME" Non si ferma, come ormai da tradizione, l'impegno nel sociale del Rimini F. C. Dopo le numerose iniziative organizzate lo scorso anno, la nuova stagione si apre con un appuntamento da non perdere.

Martedì 24 settembre, a partire dalle 20.30 al Bagno 26 di Rimini, si svolgerà una cena-evento il cui ricavato sarà devoluto alla onlus "Crescere Insieme", l'assocazione di genitori di persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva, attiva dal 2004 nella provincia di Rimini. All'appuntamento interverranno i dirigenti, i giocatori e lo staff del Rimini F. C. e, naturalmente, gli amici di "Crescere Insieme" che illustreranno agli intervenuti le molteplici attività organizzate dall'associazione.



I biglietti per partecipare alla serata di beneficenza sono disponibili nei seguenti punti vendita:

sede Rimini Football Club, via XX Settembre 122 - Rimini

Bagno 26, lungomare Tintori 30/a - Rimini

Grazia e fiori lab, via Colonna 7 – Rimini

In caso di maltempo la cena si svolgerà all'hotel Corallo.