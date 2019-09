Ciclisti in mezzo alla strada nonostante le piste ciclabili, la segnalazione di un lettore

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:57 - 18 Settembre 2019

Nonostante le piste ciclabili, non manca occasione di incontrare ciclisti che prediligono pedalare lungo la corsia di marcia tra auto, moto e camion. Una situazione di pericolo segnalata da un automobilista alla nostra redazione, lamentando il mancato utilizzo di tracciati appositi, come la nuova pista ciclabile di Santarcangelo di Romagna, a dispetto della sicurezza dei ciclisti e di tutti gli altri soggetti che si trovano a percorrere la strada tra Santa Giustina e la stazione ferroviaria. «Nessuno la usa», ci fa sapere il lettore, «questo non fa che aumentare le situazioni di pericolo».