Rimini, mostra scambio bustine di zucchero

Eventi

Rimini

| 15:54 - 18 Settembre 2019

Bustine di zucchero.

Sabato, 21 settembre 2019, dalle ore 9 alle 18 presso l'Hotel Villa Rosa Riviera in Via A. Vespucci n. 71, Rimini si terrà “Sugar On the Beach”, prima mostra scambio bustine di zucchero. Saranno presenti 25 espositori collezionisti. I visitatori potranno conoscere questa collezione così particolare che per pazienza, impegno, ricerca e produzione dei collezionisti stessi riesce a realizzare vere e proprie opere artistiche. Lo scambio di bustine tra i collezionisti si attiva alle ore 9 circa e si conclude circa alle 16 il giorno 22 settembre è riservato alla visita guidata della città