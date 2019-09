Rimini ricorda la Liberazione, la città festeggia l'anniversario 

Eventi

Rimini

| 15:05 - 18 Settembre 2019

La chiesa di San Nicolò durante i bombardamenti.

Venerdì 20 settembre alle ore 11,30, nella Sala delle Colonne del Teatro Amintore Galli, presentazione alla città della teca multimediale contenente la Medaglia d’Oro al Valor Civile del Comune di Rimini e della medaglia d’oro commemorativa consegnata dall’Amministrazione comunale di Rimini alle famiglie dei Tre Martiri e gentilmente concessa dai fratelli Pierpaolo e Gilberto Capelli, nipoti del martire Luigi Nicolò, che con un atto di generosità hanno deciso nei mesi scorsi di far tornare nelle disponibilità del Comune di Rimini, per essere esposta all’intera collettività riminese.

Sempre venerdì, alle ore 17:00, presso la Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 sarà presentato il volume “Regioni, Provincie, Reparti, Organizzazioni, Città decorate di Medaglia d'Oro al valore militare, al valore civile, al merito civile per la Guerra di liberazione” edito dall'Associazione nazionale combattenti delle Forze Armate regolari nella Guerra di liberazione (Ancfargl). Saranno presenti l'Ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis, presidente nazionale Ancfargl e l'autore Ammiraglio Giuliano Manzari, introdurrà lo storico Alessandro Agnoletti, dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini in collaborazione col quale l'iniziativa è promossa. Sabato 21 settembre si terrà la cerimonia commemorativa con posa di corone di alloro, alle ore 11:00, presso monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino e, alle ore 11:30, presso monumento ai Caduti in località Monte Cieco (via Santa Cristina).