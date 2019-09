Santarcangelo sempre più green: le scuole aderiscono a "Sos clima" di Legambiente

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:50 - 18 Settembre 2019

Scuola Pascucci a Santarcangelo.

La giunta di Santarcangelo ha aderito al progetto di Legambiente “Scuola sostenibile SOS Clima – 2019/2020” per favorire la partecipazione degli istituti scolastici di Santarcangelo in temi quali il contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso azioni concrete e sviluppo di competenze specifiche. Gli istituti scolastici lavoreranno per trovare soluzioni sostenibili e diventeranno detentori di un patrimonio di conoscenze che diffonderanno anche al resto della città attraverso momenti di sensibilizzazione e informazione.



Al momento, sono diverse le scuole di Santarcangelo che hanno già aderito al progetto. Alcune classi elementari, inoltre, parteciperanno in forma simbolica all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” in programma venerdì 20 e sabato 21 settembre occupandosi della pulizia dei cortili e delle aree verdi intorno agli edifici scolastici. «L’adesione a questo tipo di attività, che consente lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole sui problemi ambientali ed ecologici – sottolinea l’assessora all’ambiente Pamela Fussi, «è inoltre uno degli strumenti con cui intendiamo dare corso alla mozione sullo stato di emergenza climatica e ambientale approvata all’unanimità nel Consiglio comunale dello scorso luglio».