VIDEO Riccione, ascensore precipita con quattro persone dentro: sono donne delle pulizie, una ferita in modo grave

Cronaca

Riccione

| 14:00 - 18 Settembre 2019

Un ascensore con a bordo quattro donne delle pulizie di un residence vacanze è precipitato dal secondo piano di una palazzina di via Claudio Monteverdi 12 a Riccione oggi attorno alle 13. A bordo c'erano le addette che stavano scendendo dal secondo piano quando, per cause ancora in fase di accertamento, la cabina è precipitata a terra. Il tirante di sicurezza ha permesso di evitare l'impatto con il suolo, anche se le ferite riportate sono serie, in particolare per una delle quattro donne. Per soccorrerle sono intervenute tre ambulanze più l'elisoccorso, atterrato attorno alle 14 al campo di allenamento del baseball per condurre in ospedale la più grave delle quattro. Sono rimaste bloccate viale Tasso e Monteverdi. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarle, mentre carabinieri e municipale si occupavano degli accertamenti.