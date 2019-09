Operazione anti-degrado a borgo Marina di Rimini: un sequestro di marijuana e 12 identificati

Cronaca

Rimini

| 13:41 - 18 Settembre 2019

Foto di repertorio.

Una persona è stata segnalata alla prefettura di Rimini per essere stata trovata in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana, rinvenuto durante l’operazione anti-degrado in corso in queste settimane nella zona di borgo Marina. Due le pattuglie della polizia locale impiegate dal pomeriggio alla serata di martedì, con 6 agenti attivi in abiti civili. Sono state identificate 12 persone, tutte straniere e con precedenti penali.



«Manteniamo alta la guardia sul territorio per far sentire forte e diffusa la presenza della polizia locale, in modo da prevenire reati e infondere sicurezza, vivibilità e decoro», sottolinea l’assessore delegato Jamil Sadegholvaad, «il piano dei controlli si inserisce nel contesto degli interventi che ha visto nelle scorse settimane ad esempio anche il monitoraggio dei parchi cittadini e, con riguardo all’attività degli agenti di polizia è svolto sempre in sinergia con tutte le altre forze dell’ordine, che voglio ringraziare per il sempre prezioso contributo. Un coordinamento che ha dato frutti importanti sia dal punto di vista della prevenzione dei crimini, che da quello della diffusione di una cultura per il rispetto della legalità».