Abbattere le barriere architettoniche, dalla Regione oltre 320mila euro per il territorio riminese

Attualità

Rimini

| 12:59 - 18 Settembre 2019

Uno scivolo per disabili.

E’ di 323.250 euro la cifra destinata dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni del territorio riminese per superare o abbattere le barriere architettoniche negli edifici pubblici, ovvero tutti quegli ostacoli, come le rampe di scale o i pavimenti scivolosi, che impediscono la piena mobilità a coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita.



La Giunta regionale ha infatti approvato la concessione e ripartizione delle risorse dell’apposito Fondo regionale ai Comuni emiliano-romagnoli che hanno presentato la richiesta mettendo a disposizione un totale di 2.570.950 euro. Un importo pari al 100% del fabbisogno regionale che permetterà quindi di soddisfare tutte le richieste e di finanziare numerosi interventi, tra i quali l’adattamento dei servizi igienici, l’allargamento delle porte, l’eliminazione dei gradini all’interno dell’abitazione, l’installazione di ascensori e la predisposizione di videocitofoni e sistemi di automazione per porte e cancelli.



“L’eliminazione delle barriere architettoniche è un intervento fondamentale per rendere più agevole la fruizione delle persone con problemi motori, in modo tale che possano essere più autonome e indipendenti, a partire proprio da quegli spostamenti che sono all’ordine del giorno e dovrebbero essere alla portata di tutti – dichiara Emma Petitti, Assessora al Bilancio della Regione Emilia-Romagna –. La presenza di scale, gradini o corridoi troppo stretti nelle abitazioni costringono troppo spesso le persone con carrozzine o altri ausili a rinunciare anche ad una semplice passeggiata o a recarsi da qualche parte. Rimuovere questi ostacoli è un dovere normativo e una necessaria attenzione delle istituzioni, cui la Regione Emilia-Romagna ha posto sempre particolare riguardo, a cominciare dall’istituzione di un Fondo regionale specifico che ci ha permesso di realizzare numerosi interventi sul territorio e dare risposte concrete a tante persone e famiglie. Con questo nuovo importo di oltre 2,5 milioni di euro copriamo il fabbisogno regionale al 100%, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Nel dettaglio, dal 2015, come Regione, abbiamo destinato 10 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e nelle abitazioni private e 13 milioni per il programma di miglioramento dell’accessibilità di edifici e alloggi pubblici. Parificare l’accesso ai servizi da parte di tutta la cittadinanza è un passo importante anche per aumentare l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone disabili e rendere più semplice la loro routine”.