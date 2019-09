Tennis, Claudio Chiani brilla sui campi di casa nel torneo Veterani

Sport

Rimini

| 12:44 - 18 Settembre 2019

Il torneo Veterani al Ct Cicconetti è alle semifinali.

Con tanti protagonisti locali si avvia alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Nell’Over 55 brilla Leonardo Bertozzi (Ct Rimini) che conquista agevolmente le semifinali,

nell’Over 45 quarti per il giocatore di casa Claudio Chiani che vince il derby degli ottavi contro Marco Gianfrini, quarti anche per Mattia Foschi (Pol.2000

Cervia). Over 55, ottavi: Daniele Rosetti (3.2, n.3)- Mauro Bigiani (3.3, n.6) 6-4, 6-1. Quarti: Leonardo Bertozzi (2.8, n.2)-Massimiliano Marzagalli (3.3, n.7) 6-2, 6-1. Semifinali anche per Maurizio Foschi (3.5) e Fabrizio Rubbi (3.3, n.5). Over 45, ottavi: Claudio

Chiani (3.5)-Marco Gianfrini (3.4) 6-3,