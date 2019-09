"Puliamo il mondo" due appuntamenti a San Giuliano e alla Darsena di Rimini

Attualità

| 10:44 - 18 Settembre 2019

Gli organizzatori dell'iniziativa di pulizia a Rimini.

Da diversi anni il circolo Legambiente Valmarecchia APS, organizza, coordina o partecipa ad azioni di pulizia nel nostro territorio.

Anche in occasione di Puliamo il Mondo 2019, grazie alla collaborazione con Marinando, Marina di Rimini, BluSea, Fondazione per la Qualità di Vita, Lido San Giuliano, Associazione San Giuliano Mare, CiViVo San Giuliano Deviatore, Volontarimini, Volontari Soccorso Mare, Ristorante Caribe e con il patrocinio del Comune di Rimini, sono in programma due appuntamenti a San Giuliano mare e alla Darsena di Rimini.



Sabato 21 settembre, alle ore 17:00, ci incontreremo presso il ristorante Caribe del Lido San Giuliano per una serie di iniziative: partiremo con le letture per bambini ad opera dei Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga di Rimini per poi proseguire con un laboratorio di nodi. Il pomeriggio continua con alcuni interventi: scopriremo la storia della Barafonda con A. Cingolani, la storia e le avventure del Chattolica, storica barca di Legambiente, con Werther Mussoni e M. Ugolini e per finire andremo alla scoperta della barca come mezzo per superare le disabilità insieme ad Enzo Pastore.



Domenica 22 settembre, alle ore 09:30, presso il Marina di Rimini all’interno della tensostruttura del BluSea, ci coordineremo per organizzare la veleggiata e la pulizia presso la spiaggia e le scogliere di San Giuliano.



La veleggiata è una delle azioni più importanti per far conoscere il mare e sensibilizzare in merito all’importanza di non disperdere rifiuti nell’ambiente, Questa attività è possibile solo grazie alla grande disponibilità dei circoli nautici e velici: per ora hanno aderito Lega Navale di Rimini, Vele al Terzo, Yachting Club San Marino e soprattutto Marinando, che affianca l'organizzazione dalla prima edizione e Yacht Club Rimini, che lo scorso anno ha avuto il merito di essere il circolo che ha coinvolto più barche.