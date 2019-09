Le emozioni della MotoGp toccano anche Coriano, oltre 2300 persone visitano il museo del Sic

Attualità

Coriano

| 10:09 - 18 Settembre 2019

Assessore Anna Pazzaglia, sindaco Spinelli e il pilota Tatsuki Suzuki.

Settimana emozionante quella della MotoGp anche per Coriano.

Durante la manifestazione Spurtleda58 dedicata a Marco Simoncelli, lo stand di Terre di Coriano ha ospitato aziende corianesi e ha promosso il territorio presso un numerosissimo pubblico di tifosi e piloti tra cui Tasuki e Quartararo.



Sabato tutta la squadra corse Sic58 è stata ospite a Coriano per la visita del Museo La Storia del Sic insieme a Paolo Simoncelli che ha illustrato le moto e gli oggetti che sono appartenuti a Marco.



Foto di rito davanti al Monumento dedicato a Marco e alle ore 19:00 Paolo Simoncelli ha introdotto l'accensione straordinaria della fiamma, attesa da tanti tifosi, evento che si è ripetuto domenica ancora con tantissimo tifosi in attesa sin dal pomeriggio.





Il comune ringrazia la Pro Loco Coriano e i suoi volontari per l’accoglienza allestita per i tifosi con lo stand gastronomico e il personale del Museo Simoncelli, che con l'apertura ad orario continuato ha accolto oltre 2300 persone nella settimana dedicata alla MotoGP.

Un ringraziamento anche ai piloti della squadra corse 58Sic che con i brillanti risultati ottenuti, hanno emozionato anche i tanti tifosi che sono ancora molto legati a Marco Simoncelli.





Domenica Spinelli (sindaco): “Ci piace pensare che una parte di quel successo e di quei risultati siano anche dovuti all'omaggio che i piloti hanno fatto, con la loro presenza, a Coriano e a Marco Simoncelli. Ogni anno questo momento si sta sempre più caratterizzando come uno dei momenti più emozionanti che si vivono in nome del nostro Campione”