Furti nelle auto, preso il ladro seriale: quattro colpi in pochi giorni

Cronaca

Rimini

| 08:56 - 18 Settembre 2019

Carabinieri in moto.

Sarebbe un 45enne riminese, domiciliato presso il campo nomadi di via Islanda, il responsabile di ripetuti furti a danni di auto in sosta nei parcheggi di centri commerciali. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo sarebbe responsabile di almeno quattro episodi: avrebbe individuato delle borse in auto parecheggiate riuscendo a rubarle. In alcuni casi è stato anche in grado di utilizzare i bancomat e le carte di credito trovati all'interno. Sarebbe riuscito a prelevare oltre 2000 euro e, utilizzando le carte, avrebbe effettuato circa 400 euro di acquisti. L'uomo è accusato di indebito utilizzo di carte di credito e si trova ora in carcere.