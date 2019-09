Rimini, arrestato 20enne con documenti falsi per viaggiare in tutta Europa

Cronaca

Rimini

| 17:43 - 17 Settembre 2019

Carabiniere.

Nella notte tra lunedì e martedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini hanno arrestato un 20enne moldavo, con precedenti, per il reato di possesso di documento di identificazione falso. Il giovane è stato notato nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini: fermato per accertamenti, ha mostrato una carta di identità rumena che agli operatori è subito sembrata sospetta. I successivi accertamenti hanno dimostrato che si trattava di un documento falso e che il 20enne si trovava in Italia da irregolare. Arrestato, è stato processato per direttissima: condannato a 1 anno, si è giovato del beneficio della sospensione condizionale della pena.