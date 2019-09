Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, a Rimini eventi a piedi e in bici

Eventi

Rimini

| 16:08 - 17 Settembre 2019

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Rimini partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: un appuntamento internazionale fisso, caldeggiato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici.

Tra le proposte riminesi: la pedalata solidale sabato 21 settembre organizzata da Fiab Rimini – Pedalando e Camminando Onlus, in collaborazione con #emporiorimini (ritrovo: ore 15:00 Ponte di Tiberio - arrivo: ore 18:00 Porto di Rimini).

Inotre il Comune di Rimini lancia la Social Biking Challenge: una sfida di tre settimane a partire dal 16 settembre mirata ad incoraggiare la ciclabilità, l'attività fisica e l'uso della bicicletta. Basta scaricare l'app BikePrints per il monitoraggio degli spostamenti (già disponibile negli store di Google Play e Apple) e tracciare i propri spostamenti da lunedì 16 settembre per tre settimane, per guadagnare punti in base alla distanza percorsa da soli, in coppia o con amici da convertire in premi, messi in palio anche dalla Commissione Europea. Più si pedala, più c'è la possibilità di ottenere un premio. Scopri i dettagli della Social Biking.