Allerta meteo sul riminese per mare mosso e forti venti

Attualità

Rimini

| 15:15 - 17 Settembre 2019

Mare mosso.

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha attivato un’allerta di colore giallo (intermedio) su tutta la Regione per le precipitazioni e sulla costa per il vento. Dopo un periodo caratterizzato da condizioni tipicamente estive, aria più fredda dal Nord Europa produrrà un aumento della nuvolosità e con un calo termico. Sul riminese le precipitazioni saranno a carattere di rovescio e temporale, più probabili nella seconda parte della giornata, come rileva lo staff di Centro Meteo Emilia Romagna.



Bollettino per Mercoledì 18 e Giovedì 19 a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Instabilità in aumento nel corso della giornata di domani, Mercoledì 18 Settembre. La discesa di aria più fredda dal Nord Europa determinerà un aumento della nuvolosità, con cieli da parzialmente nuvolosi a molto nuvolosi; saranno associate precipitazioni disomogenee, localmente a carattere di rovescio o temporale, che appaiono più probabili nella seconda parte della giornata.

Locali temporali in formazione sulla sede marina potranno interessare la provincia nelle ore centrali, anche se al momento la probabilità rimane maggiore per le zone più a Nord della stessa.

Possibile intensificazione verso la notte di Giovedì 19 Settembre prima dell’esaurimento atteso entro la prima parte della mattinata.



Temperature in diminuzione nei valori massimi, non superiori ai +24°C.

Ventilazione in rinforzo dai quadranti orientali, con raffica tesa/forte lungo la costa.

Moto ondoso in aumento con mare fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo.



La giornata di giovedì vedrà un graduale ritorno a condizioni stabili con schiarite dal pomeriggio.

Temperature in diminuzione sensibile nei valori minimi, decisamente fresche anche nella nottata verso Venerdì e comprese tra +11°C delle zone interne e +14°C della fascia costiera.



Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Seguici su Facebook e Instagram