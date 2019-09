La nuova impresa del nuotatore paralimpico riccionese LucarellI: terzo ai campionati italiani

Sport

Riccione

| 15:02 - 17 Settembre 2019

Cristian Lucarelli.



Ancora un grande risultato per Cristian Lucarelli, l’atleta della Polisportiva Comunale Riccione che gareggia nel nuoto paralimpico. Al Campionato Italiano Acque libere FINP che si è svolto nella splendida Stintino, in Sardegna, Lucarelli ha centrato un prestigioso bronzo nella categoria S3-S6 che gareggiava sulla distanza di 1,3 km. Unico romagnolo in gara e più anziano dei partecipanti, ha affrontato insieme agli altri delle condizioni meteo-marine particolarmente complicate, con un forte vento di grecale che ha accelerato la corrente e alzato numerose onde. “Torno a casa con un terzo posto e la convinzione che si possa sempre fare meglio”, ha detto Cristian Lucarelli alla fine di questa nuova impresa, in una giornata in cui ha festeggiato anche un altro grande risultato: i 17 anni di matrimonio insieme alla moglie Michela.