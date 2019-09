Come invecchia la pelle esposta ai raggi del sole: al centro medico Athena di Rimini open day gratuito

Sanità

Rimini

| 14:33 - 17 Settembre 2019

Giovedì 19 settembre al centro medico Athena di Rimini open day gratuito.







Estate per tutti vuol dire tintarella, ma in alcuni casi può anche significare invecchiamento cutaneo. Macchie e rughe possono diventare gli effetti indesiderati di un’esposizione prolungata ai raggi del sole. Per capire come prevenire e limitare il fenomeno – dopo un’estate passata sul lettino – il centro medico Athena di Rimini organizza un open day gratuito dedicato al tema del ringiovanimento della pelle e all’eliminazione dei segni del tempo, fornendo i migliori protocolli studiati dai professionisti.

L’open day (ingresso solo su appuntamento) si svolgerà giovedì 19 settembre, dalle 9 alle 18.30, in via Macanno 69. Gli esperti del centro medico Athena saranno a disposizione per fornire un check up gratuito, oltre a preziosi consigli e accorgimenti da seguire per riattivare il metabolismo cutaneo, preservando quel patrimonio genetico che è alla base della nostra giovinezza. Non solo. Gli ospiti potranno anche sottoporsi a una prova (anch’essa gratuita) del trattamento lifting non invasivo a cura del centro Athena e fondato sulla ‘genotechnology’ per il ringiovanimento del viso e la correzione delle imperfezioni cutanee. Tra gli obiettivi: riempimento rughe, rassodamento dell’ovale del viso, rimpolpamento, colorito omogeno e luminosità.

Il sistema ‘Genotechnology’ non è solo un ‘semplice’ trattamento di medicina estetica non invasiva, ma un vero e proprio percorso basato sul DNA di ciascun paziente, che viene analizzato per fare una diagnosi corretta dell’invecchiamento e mettere a punto dei prodotti (chiamati dermo-attivi) specifici per che verranno veicolati con un apparecchio diatermico esclusivo, capace di trattare in modo indolore e sicuro anche le zone più delicate come contorno occhi, “codice a barre”, mani e altro.L’ingresso all’open day è solo su appuntamento.

Per poter riservare un posto è possibile contattare il numero: 0541-395599