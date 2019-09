I love Uso 2019: torna la kermesse dedicata alla mountain bike

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:28 - 17 Settembre 2019

Un immagine dell'edizione 2018.

Partito il conto alla rovescia per la attesa “I love Uso Bim365 2019”, la quinta edizione della kermesse dedicata agli amanti della mountain bike, in programma questo weekend a Bellaria Igea Marina.



Si comincia venerdì 20 settembre con la camminata notturna Uso Night Walking. L’iniziativa viene riproposta sulla scorta del successo delle passate edizioni, quando ha visto la partecipazione di oltre 800 partecipanti: una “horror edition” rinnovata e divertente, quella di quest’anno, che anticiperà Halloween e vedrà premiati il travestimento più pauroso e le compagini più numerose.



Oltre alle tradizionali competizioni previste tra sabato e domenica, la “Bim24hMtb” e la “Bim6hMtb” (con quest’ultima che per il secondo anno rientra nel circuito Endurance Tour), da segnalare anche la Cicloturistica Mareterra, tradizionale appuntamento dell’omonima Associazione: lo scorso anno vi hanno aderito circa 500 ciclisti e rientra per questo 2019 nel circuito dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio come 5° ed ultima tappa. Altra novità di quest’anno, l’introduzione del “Team Lui & Lei” nella gara da 24 ore e la possibilità di accedere a quest’ultima anche dopo la gara da 6 ore.



Appuntamento quindi nel fine settimana, presso il quartier generale allestito in zona ex Fornace. Ad attendere pubblico e partecipanti ci saranno non solo competitività ma anche stand, spettacolo ed intrattenimento con le band ed i presentatori che animeranno le gare e le serate, eventi collaterali dedicati ai bambini, punti ristoro e tanto altro.



Info, iscrizioni e prenotazione alberghiera: www.bim24hmtb.it, info@bim24hmtb.it, fb: Bim 24hMtb