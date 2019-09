Calcio sammarinese: La Fiorita, torna l'attaccante Mirco Vassallo

Sport

14:09 - 17 Settembre 2019

Vassallo al tiro.

L’attaccante Mirco Vassallo, che ha vestito i colori gialloblù nella recente esperienza in Europa League, torna a La Fiorita. Mirco, che come Nicholas Castro e Kevin Caminero era rimasto inserito nella rosa del club, ha chiesto, dopo un periodo ritagliatosi per valutare la possibilità di tornare a giocare in Italia, di poter essere reinserito in gruppo. Possibilità che la società gialloblù è stata ben lieta di accordare al giocatore, a disposizione dello staff tecnico capitanato da Juri Tamburini già dall’allenamento di ieri sera (lunedì 16 settembre). Salgono così a 22 i giocatori a disposizione dell’allenatore.



Ufficio stampa La Fiorita