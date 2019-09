Bar abusivo scoperto a Rimini: sanzione da oltre quattromila euro e chiusura immediata

Cronaca

Rimini

| 13:24 - 17 Settembre 2019

Vigili intenti a redarre un verbale (foto di repertorio).

Verbali complessivi per 4.305 euro, la chiusura immediata, ma anche segnalazioni alla Guardia di Finanza per ulteriori provvedimenti. Un controllo della Polizia Municipale sul litorale di Rimini Nord ha permesso di scoprire un bar abusivo. Il titolare era infatti sprovvisto di ogni autorizzazione, sia amministrativa che igenico-sanitaria per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre aveva occupato abusivamente suolo comunale con tavoli e sedie. Il controllo era partito proprio per verificare se l'esercente avesse le autorizzazioni comunali sotto questo profilo.